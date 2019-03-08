القبيلة ورؤية المملكة ٢٠٣٠

تمثل القبيلة في المملكه العربيه السعوديه جزءاً مهماً من تركيبة المجتمع السعودي وأحد الاضلاع المؤسسة للمجتمع المدني وللقبيله ادوار فاعله في مشاركة المجتمع ولكنها تختلف من قبيلة إلى أخرى ومن منطقه الى اخرى وتتراوح بين الفعالية والمساندة من جانب وبين السلبية في بعض الجوانب الاخرى.
أن تطوير أداء القبيلة واسهامها في تنمية المجتمع يمثل مشروعاً ضخماً يحتاج إلى تظافر كل الجهود لانجاحه بالشكل الذي يجعل من القبيلة مؤسسة اجتماعية أكثر مشاركة في بناء المجتمع المدني و تؤكد قيادتنا الرشيده دائما وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله على أهمية اشراك المواطن السعودي في كل مشاريع التنميه التي تنفذها الحكومه وفي كل مناطق المملكه دون استثناء ومنها ما سوف يتحقق مستقبلا بأذن الله في رؤية المملكه ٢٠٣٠.
والسؤال هنا كيف سنهيئ مجتمعنا السعودي وقبائلنا مع التطورات القادمة بما يتلائم وعاداتنا الاجتماعيه وقيمنا الدينيه؟
قد يظن البعض أن التطورات والمتغيرات القادمة تحتاج الى تقليص دور القبيله مستقبلا وهذا التصور يشوبه نقص في الإدراك والسبب أن العالم المتحضر من حولنا يتجه الى تعزيز دور الاسره في بناء المجتمع ونحن حبانا الله بمجتمع تشكلت فيه مع مرور الزمن اسره كبيره الا وهي القبيله ومن العبث أن نسعى او نخل بهذه التركيبة التي هي الحصن القوي بعد الله في حماية الفرد والوطن بأكمله خاصة وأن شريعتنا الاسلاميه تراعي ما فطر عليه الناس وقد أشار القران الكريم في اكثر من موقع الى أهمية الروابط والتكافل.
أعود للحديث عن دور القبيله مستقبلا في مجتمعنا السعودي وتكيفه ورؤية ٢٠٣٠ وعليه فلابد من أن نعرف اولا كيف نوازن بين القبيلة والمجتمع بحيث لا يطغى شيء على شيء بدون أن تتداخل السلطات ولا تزاحم في الحقوق والواجبات فالدولة تبقى لها سيادتها ولها حقها وهذا لا يتعارض مع حق القبيلة ، فالقبيلة جزء من الدولة حامية للنظام ،حامية للشريعة ، حامية لاخلاق المجتمع ولها دورها في الجانب الأمني وكلنا يعلم كيف لعبت القبيلة دوراً كبيراً في عهد التأسيس على يد المغفور له الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ويجب أن يكون هذا الدور كذلك و مستمراً.
في رأيي الشخصي أرى أنه حان الوقت لخلق برامج التوعيه لتهيأة وتعليم وتدريب مشايخ شمل القبائل وشيوخ الافخاذ والمعرفين واختيارهم من ذوي الخبره والكفاءة وبإعطائهم دورات تثقيفيه وتعريفيه تمكنهم من معرفة دورهم في توعية أفراد القبيله أبتداء من القضاء على كل الظواهر السلبيه التي تمارس حاليا في المجتمع من غلاء المهور ، والمبالغه بالديات ، وثقافة التعالي ، والعنصريه ، وشعور المحاكاه وغيرها من الظواهر التي بتنا نشاهدها وكأنها تجسد المفهوم الفعلي للقبيله مما دعى البعض في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية أن يتهكم بابناء القبائل وبعض هؤلاء المتهكمين هم للاسف من أبناء القبائل أنفسهم ، وهذا بسبب غياب توجيه وتنظيم هذه الشريحه الاجتماعيه العريضه التي تمثل السواد الأعظم في مجتمعنا السعودي مما أفرز سلوكيات فرديه سلبيه إنساق خلفها كثيرون بممارسات لم تكن في آبائهم ولا اجدادهم .
والله من وراء القصد