القصبي ينقل تحيات خادم الحرمين الشريفين لرئيس جمهورية بنجلاديش

استقبل فخامة رئيس جمهورية بنجلاديش السيد محمد عبد الحامد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق والذي ضم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وكبار المسؤولين، وعدد من مسؤولي القطاع الحكومي ومسؤولي الشركات السعودية الكبرى، وذلك على اثر الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد السعودي لجمهورية بنجلاديش الشقيقة يوم الأربعاء الماضي.
ونقل القصبي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله إلى فخامة رئيس جمهورية بنجلاديش السيد محمد عبد الحامد.
كما التقى القصبي والوفد المرافق دولة رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار وبشكل خاص استعراض الفرص الاستمارية ذات الاهمية في البلدين وسبل تفعيلها بمشاركة القطاع الخاص لدى البلدين.
وقد جرى خلال اللقاء توقيع اتفاقيتان في مجال الطاقة الشمسية والمحولات الكهربائية، كما تم توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجالات التعبئة والصناعات الغذائية وتصنيع الكابلات وتصنيع الأسمدة، بالإضافة إلى التعاون الفني والتدريب في مجال التقنية الطبية.
وتم خلال الزيارة عقد الاجتماع التشاوري الرسمي برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي من الجانب السعودي بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المشارك في الزيارة، ومعالي وزير المالية مصطفى كمال من الجانب البنجلاديشي وبرفقته معالي الوزراء وكبار المسؤولين البنجلاديشيين، كما اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لرصد ودراسة الفرص الاستثمارية في البلدين وتكامل الميزات التنافسية الاقتصادية في البلدين، بالإضافة الى تأسيس مجلس اعمال سعودي بنجلاديشي .
كما أقيم على هامش الزيارة لقاء الأعمال السعودي البنجلاديشي، والذي اشتمل على استعراض التطور الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في بنجلاديش، وعقد جلسات حوار بين الجانبين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين.
وضم الوفد الحكومي ممثلين عن وزارات التجارة والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وعدد من مسؤولي كبرى الشركات السعودية.
تجدر الإشارة الى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبنجلاديش بلغ (1,381) مليار دولار خلال العام 2018، بزيادة قدرها 41% عن العام 2017.