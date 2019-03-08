فيديو | مشهد صادم.. عريس يصفع عروسه بقسوة أمام الضيوف ليلة الزفاف

انقلب مزاح عروس مع عريسها في يوم زفافها، إلى أزمة كبيرة، حيث لم يتحمل الرجل تصرفها وجاء رد فعله فورياً، وصادماً بشدة، لزوجته ولكل الحاضرين من الضيوف.
وكشف فيديو رفع العريس الطرحة عن وجه العروس التي وقفت في هدوء وخجل، ثم أطعمها قطعة من الحلوى، ثم جاء الدور عليها لتفعل بالمثل، إلا أنها داعبته بطريقة لم تعجبه، فعاجلها بصفعة قوية، أمام الجميع.
وانقلبت الأجواء في حفل الزفاف، الذي بدا أنه صُور في شرق آسيا، فقد تراجع العريس للخلف متحدثاً مع أقاربه، وظلت العروس المصدومة تتحسس وجهها من قسوة الصفعة، وتحول الحب والإعجاب إلى غضب بسبب فعل العريس غير المبرر.