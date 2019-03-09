الباطن يذيق الفتح الخسارة على ملعبه

أنحاء – نواف الحازمي
فاز الباطن مساء اليوم السبت على مضيفه الفتح بنتيجة 0-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز هدفي الباطن جوناثان ففي الدقيقة 19 أحرز الهدف الأول للباطن قبل أن يضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بتقدم الباطن.
وبهذا الفوز قفز نادي الباطن إلى المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة في حين بقي رصيد الفتح على 32 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري.
مباراة الفتح القادمة ضد نظيره التعاون في بريدة أما الباطن فسيلاقي نظيره الرائد في بريدة أيضا.