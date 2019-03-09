الحزم وأحد يخرجان بالتعادل

أنحاء – نواف الحازمي
حسم التعادل مواجهة كل من الحزم وضيفه أحـد حيث انتهى اللقاء بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
هدف الحزم الأول جاء في الدقيقة 29 من الشوط الأول عن طريق ديوغو سالوماو وهو ما انتهى عليه الشوط الأول .
وفي الشوط الثاني استطاع أحد من احراز التعادل عن طريق ضربة جزاء نفذها بنجاح كارل مجاني عند الدقيقة 58.
بعد ذلك استطاع الحزم من التقدم في اللقاء بتسجيله للهدف الثاني سجله اللاعب كينيدي إيجبوانانيكا في الدقيقة 72 قبل أن يدرك أحد التعادل عن طريق كارل مجاني ايضاً في الدقيقة 84 .
بعد ذاك أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكلاً منهما.
بهذا التعادل يحتل الحزم المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة فيما بقي أحــد في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة متذيلاً جدول ترتيب الدوري.
مواجهة الحزم القادمة ستكون امام نظيره الاتحاد في الرس وفي المقابل يطير أحــد لمواجهة الهلال في الرياض ضمن الجولة الـ24 من الدوري.