بسبب السرعة الجنونية.. انحراف سيارة وارتطامها بجدار مسجد في الأحساء | صور

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قفزت سيارة “ميركوري” متجاوزة الرصيف، لتصطدم بجدار مسجد بحي إسكان الخالدية بالأحساء صباح اليوم الجمعة، مسببةً أضراراً كبيرة بالجدار، فيما نجا سائقها من الموت.

وكان السائق يقود بسرعة كبيرة وحاول تفادي الاصطدام بسيارة أخرى اقتربت منه فجأة، فلم يتمكن من التحكم بها، وقفزت السيارة متجاوزة الرصيف لتخترق السياج الخارجي لمسجد مجاور للطريق وتصدم أحد جدرانه، بحسب شهود عيان.

وأكد الشهود، أن سائق الـ”ميركوري” تعرض لإصابات طفيفة، حيث جرى انتشاله من المركبة بعد أن احتُجز بداخلها، بينما أسفر الحادث عن تلفيات كبيرة بالسيارة.

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