فرسان مكة يعطلون الهلال بالتعادل

أنحاء – نواف الحازمي – سعود المسهيج
انتهى اللقاء الذي جمع فريق الوحدة بمضيفه الهلال بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف لمثله في المباراة المقامة على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الهلال قد تقدم عبر ادواردو الذي استغل ركلة ركنية نفذها جيوفينكو في الدقيقة 46 من جهته عدل للوحدة النتيجة البديل جابر عسيري في الدقيقة 76 بعد استغلاله لعرضية تهيئت له داخل منطقة الجزاء.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال ل 56 نقطة ولازال في صدارة الترتيب، فيما ارتفع رصيد الوحدة الى النقطة 36 في المركز السادس.
لقاء الهلال القادم أمام فريق أحد يوم 23 مارس في الرياض، بينما يلاقي الوحدة ضيفه النصر في مكة المكرمة ضمن الجولة 24 من الدوري .