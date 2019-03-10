الرئيسية رياضة الاتحاد العربي يعلن استمرار تركي أل الشيخ رئيسًا حتى نهاية فترة رئاسته
عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم مساء اليوم الأحد بمدينة الرياض اجتماعها الـ 65، حيث رحب معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اللجنة التنفيذية بكافة أعضاء اللجنة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.
وشهد الاجتماع مطالبة كافة أعضاء اللجنة لمعالي رئيس الاتحاد العربي رئيس اللجنة التنفيذية بإستمراره في منصبه، وقد لبى معالي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ طلب أعضاء اللجنة، وأعلن عن إستمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنياً استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه، وذلك حسبما أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم.
وأعلن رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كذلك أعلن معاليه عن مساندته للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها.
وتم اعتماد جوائز سنوية لأفضل اتحاد وأفضل لاعب وأفضل مدرب واللاعب الهداف، وسيتم ذلك في المباراة النهائية القادمة لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال التي ستقام في الـ 18 من أبريل القادم بمدينة العين الإماراتية.
وتم خلال الاجتماع اطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على التقارير الإدارية والفنية الخاصة ببرامج الاتحاد، وكذلك مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال القائمة، بينما قدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي تقريراً موسعاً عن برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية.
وتم اعتماد تشكيل عدداً من اللجان، وهي:
• اللجنة المنظمة للبطولات برئاسة الأستاذ محمد روراوه والدكتور معتصم جعفر نائباً.
• اللجنة الإشرافية على لجنه الحكام برئاسة الأستاذ غانم أحمد.
• اللجنة الطبية برئاسة الدكتور وديع الجريء.
• لجنة التطوير برئاسة الدكتور جاسم الشكيلي.
• اللجنة القانونية برئاسة الدكتور حميد الشيباني.
• لجنة الأمور العاجلة برئاسة الأستاذ عبدالخالق مسعود.
• لجنة العلاقات الدولية برئاسة المهندس هاني أبو ريده.
• اللجنة النسائية برئاسة الأستاذة سمر نصار.