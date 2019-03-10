الدحلان يفتتح معرض بقايا بثقافة جدة ويطلق ثلاث مبادرات

أفتتح الدكتور عبدالله صادق دحلان مساء السبت ٢٠١٩/٣/٩ معرض رحلة فن ” بقايا” بجمعية الثقافة والفنون بجدة.
وكان في استقباله عند وصوله أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المهتمين بالفن التشكيلي ، هذا وقد تخلل الاستقبال كلمة ترحبية من الأستاذ محمد الرايقي ثم كلمة لمشرف الفنون البصرية بالجمعية الفنان التشكيلي أحمد الخزمري ثم تقديم لوحة تذكارية من الفنان التشكيلي أحمد زهير وكذلك لوحة أخرى من الفنان التشكيلي أحمد الخزمري للدكتور الدحلان ، بعد ذلك كلمة للدكتور عبدالله صادق دحلان شكر فيها الجمعية والجهود المبذولة فيها ،ليعلن بعدها عن ثلاث مبادرات تمثلت في تجهيز مسرح الجمعية وعمل شراكة مع الجمعية يتم من خلالها إدخال الموسيقى ضمن مناهج جامعة الأعمال والتكنولوجيا لتعليم الموسيقى بإشراف جمعية الثقافة والفنون بجدة وتنفيذ معرض تشكيلي سنوي يقام في جمعية الثقافة والفنون بجدة تتبناه جامعة الأعمال والتكنولوجيا.
وقد شارك في المعرض سبع فنانات تشكيلات وهن ثريا ناجي وسمية حجازي وفاتن شاولي ومرفت قواص ومنال مرزا وهناء نتو وهنادي فرحات.
ثم قام بجولة داخل المعرض بعد افتتاحه والإطلاع على اللوحات ثم تسجيل كلمة في سجل الشرف و تكريم جميع الفنانات المشاركات بالمعرض.