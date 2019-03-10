خالد شربتلي: السعودية ستتفوق عالميا بإنتاج أكثر من 50% من الطاقة الشمسية في 2030

الرئيسية اقتصاد خالد شربتلي: السعودية ستتفوق عالميا بإنتاج أكثر من 50% من الطاقة الشمسية...
كشف رجل الأعمال خالد أحمد شربتلي الشريك التنفيذي في شركة تكنولوجيات الصحراء المتخصصة بالطاقة الشمسية: بأن المملكة ستحقق ريادة عالمية في إنتاج الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن المملكة ستتمكن من إنتاج أكثر من 50% من الطاقة الشمسية عالمياً وذلك بحلول عام 2030، وستصبح واحدة من أهم وأكبر منتجي الطاقة الشمسية النظيفة خلال السنوات القليلة المُقبلة بل وستصدرها إلى العديد من دول العالم.
وبين خالد شربتلي بأن رؤية المملكة 2030 تدعم مشاريع الطاقة الشمسية، لاسيما من خلال إعلانها إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 جيجاوات والذي يعتبر من أضخم وأكبر المشاريع على مستوى العالم. حيث ان اعلنت وزارة الطاقة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، عن خطة انشاء محطات و صناعة الطاقة الشمسية بقدرة ٨٠ جيجاوات داخل المملكة، و ١٢٠ جيجاوات خارج المملكة، و قد قدمت وزارة الطاقة خطة متكاملة لاكثر من ٣٥ موقعا مخصصا ومهيأ لبناء المحطات العملاقة، ومن المتوقع أن تساعد هذه المشاريع العملاقة ، السعودية في توفير النفط ، إضافة لخلق 100 ألف وظيفة بالسعودية، وزيادة الناتج المحلي للمملكة بـ12 مليار دولار سنويا.
وأضاف شربتلي بأن المملكة تتصدر الدول من حيث إمكانيات الطاقة الشمسية وذلك لمواردها الشمسية الوفيرة، وتوافر الأراضي، والمكانة الرائدة التي تحظى بها عالمياً في مجال توليد الكهرباء المتجددة، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يعد من القطاعات الواعدة استثماريًا في ظل دعم حكومة المملكة لتنويع مصادر الطاقة، عبر إطلاقها استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة والتي تركز على التزام المملكة بمنح الأجيال القادمة مستقبلاً أفضل يعتمد على الطاقة النظيفة.