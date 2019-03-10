الرئيسية رياضة فارق الصدارة يتقلص إلى 4 نقاط .. وفوز الاتحاد يبعثر مقاعد القاع
تقلص الفارق النقطي في صراع القمة، وصراع القاع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب ختام الجولة الـ 23 من المسابقة إلى 4 نقاط، ليصبح أقرب من أي وقت قبل 7 جولات من ختام المنافسة وذلك وفقاً لأرقام وإحصائيات موقع الدوري السعودي للمحترفين.
واقترب النصر من مطاردة الهلال في سباق المنافسة على صدارة المسابقة، حيث تقلص فارق النقاط الست الذي استمر لخمس جولات، ليصبح أربع نقاط بعد فوز الأول على ضيفه الاتفاق 3/2، وتعثر الثاني بالتعادل من ضيفه الوحدة 1/1، وهي حالة التعادل الوحيدة في الجولة 23.
وارتفع رصيد الهلال في سلم ترتيب المسابقة لـ 56 نقطة محافظاً على صدارته، فيما استمر النصر في الوصافة بـ 52 نقطة، وجاء الشباب ثالثاً بـ 43 نقطة بعد فوزه على الفيصلي، فيما وصل التعاون إلى النقطة رقم 42 عقب فوزه على الرائد 2/1 في “ديربي القصيم” محافظاً على تواجده بين الأربعة الأوائل في سلم الترتيب.
كما لم تتغير مراكز الفرق في سلم الترتيب من الخامس وحتى المركز الـ 12، وهي على التوالي: الأهلي (40 نقطة)، الوحدة (36 نقطة)، الفتح (32 نقطة)، الفيصلي (30 نقطة)، الاتفاق (28)، الرائد (25)، والقادسية والحزم (24 نقطة).
وتقدم الباطن للمركز الـ 13 عقب فوزه على الفتح 2/0 برصيد 22 نقطة، فيما تجاوز الاتحاد المركزين الأخيرين في القائمة وجاء في المركز الـ 14 متساويا مع الفيحاء برصيد 19 نقطة، ولا زال أحد في قاع الترتيب بـ 14 نقطة.
وشهدت الجولة تسجيل الهدف المئوي الخامس، والذي حمل توقيع ربيع سفياني مهاجم التعاون في شباك الرائد، فيما أغلقت الجولة ملفاتها بوصولها للهدف رقم 519 بعد خوض 184 مباراة.
وتمسك الكاميروني لياندر تاومبا مهاجم التعاون بصدارة هدافي المسابقة للجولة الثانية على التوالي برصيد 18 هدف، فيما اقتحم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر المركز الثاني مع الفرنسي بافيتمبتي جوميز مهاجم الهلال برصيد 17 هدف، ثم السوري عمر السومه مهاجم الأهلي برصيد 16 هدف، فيما لازال محمد الصيعري مهاجم الحزم يتصدر قائمة الهدافين السعوديين بـ 10 أهداف، يليه فهد المولد (8 أهداف).
وتصدر المغربي نور الدين مرابط قائمة أكثر صانعي أهداف المسابقة لصناعته 8 أهداف ثم جوميز وهلدون راموس من الجبل الأخضر لاعب التعاون لصناعتهما 7 أهداف، ولا يزال محمد البريك لاعب الهلال يتصدر قائمة أكثر صانعي أهداف المسابقة من السعوديين.
وسجلت الجولة 23 عددا من الأرقام الخاصة والجديدة لفرق ولاعبي الدوري، أبرزها مواصلة الهلال التسجيل في 23 جولة على التوالي، حيث تبقى له جولتين لمعادلة الأهلي (التسجيل في 25 جولة) و3 جولات لتسجيل رقم قياسي، حيث سبق للهلال أن سجل في موسم 2009/2010 في كل جولات الدوري (التسجيل في 22 جولة متتالية) حينما كان عدد فرق الدوري 12.
وتبقى للتعاون تحقيق 3 نقاط من أصل 21 نقطة لمعادلة أكبر مجموع نقاط في موسم واحد خلال مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين، إذ سبق له أن حقق في موسم 2015/2016 المركز الرابع بـ 45 نقطة.
كما حقق الاتحاد أول فوز له على أرضه وبين جماهيره على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز “الجوهرة” في جدة، حينما تغلب على الفيحاء بهدفين نظيفين.
في الوقت الذي وصل السوري عمر السومه للهدف رقم 100 في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين، ليصبح أسرع لاعب يسجل المئوية في 102 مباراة، حيث احتاج الثنائي المتواجد في قائمة المئوية التهديفية ناصر الشمراني لـ 146 مباراة ، ومحمد السهلاوي لـ 187 مباراة، كما نجح السومة في هز شباك جميع الفرق التي لعب أمامها في الدوري السعودي للمحترفين (19 فريق)، عدا شباك فريق أحد التي لم ينجح في هزها.
واعتلى الكاميروني لياندر تاومبا، والمغربي عبد الرزاق حمدالله قائمة الهدافين التاريخيين لفريقي التعاون والنصر في الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى تسجيل حمد الله ثمانية أهداف حاسمة لفوز فريقه من أصل أهدافه الـ 17، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً لأهداف الحسم في الدوري.