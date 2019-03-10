الرئيسية اقتصاد مجلس إدارة صندوق النقد العربي يعتزم عقد اجتماعه التسعين بعد المائة
سيُعْقَد يوم الخميس الموافق 14 مارس 2019، بمقرّ صندوق النقد العربي في مدينة أبو ظبي، الاجتماع الدوري التسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين للصندوق. يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التطورات في أنشطة الصندوق خلال الربع الأول من عام 2019، خاصةً منها الإقراض، والاستثمار، والأداء المالي. إلى جانب الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات (المعونة الفنية والتدريب)، ذلك في إطار الاستراتيجية الخمسية للصندوق (2015- 2020).
في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، موقف القروض الجديدة التي قدمها صندوق النقد العربي استجابة لطلبات دوله الأعضاء ودعم جهودها في تعزيز الأوضاع المالية وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، إضافةً إلى بعثات المشاورات التي أوفدها الصندوق للدول الأعضاء، لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والمالية المتفق عليها والمدعومة بقروض تم التعاقد عليها مع الصندوق.
يتضمن جدول الأعمال أيضاً، استعراض نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، وفرص التدريب وورش العمل، التي وفرها للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، خلال الربع الأول من عام 2019.
كما سيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية.
من جهة أخرى، ستُعرَض على المجلس الموقر أنشطة صندوق النقد العربي في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب. إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار إنشاء النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، ومبادرتي “الشمول المالي في الدول العربية”، و”الإحصاءات العربية (عربستات)”، حيث يتولى الصندوق أمانتهما الفنية.