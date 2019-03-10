الرئيسية الرأي هل يمكن أن تعطي قطر حماس الشرعية من بوابة صفقة القرن؟
منذ انقلاب حماس علي السلطة الشرعية في غزة من 11 عام وقطر اصبحت وصية علي القطاع باْموالها التي تذهب في جيوب قادتها الذين حولوا القطاع الي مستعمرة خاصة لهم وربحوا منها الملايين علي حساب الاهالي في قطاع غزة.
النكبة الثانية المسمي الحقيقي لما حدث في قطاع غزة في ظل حكم حمساوي ظالم مدعوم من النظام القطري والذي انفق المليارات لترسيخ اركان حكم حماس في غزة لكن يبدو ان كل شيئ كان مخطط له ولم يكن من قبيل الصدفة منذ البداية حتي وصلنا الان الي مايسمي صفقة القرن اللعينة والتي تسعي قطر لانجاحها من اجل ارضاء اسرائيل لان قطر مستعمرة من مستعمرات اسرائيل ويطلق عليها لقب اسرائيل الخليج.
صفقة القرن مشروع من المشروعات الهدامة للمنطقة والتي تريد اشعال المنطقة وتدخلها في صراعات وحروب والايام اثبتت ان كل ما تتعرض له المنطقة الان كانت تقف خلفه قطر وهي تريد الان تحقيق الحلم لاسرائيل بالقضاء علي القضية الفلسطينية وانهائها للاْبد.
الصفقة الملعونة والتي تروج لها قطر تريد فصل غزة عن الضفة وتريد اعطاء حماس الشرعية في قطاع غزة وابعاد السلطة الفلسطينية نهائيا وتهميش دور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن وتصبح الكلمة الاولي والاخيرة لحماس في قطاع غزة.
لذلك سعت قطر بكل قوتها لاجهاض السعي المصري بشاْن المصالحة الفلسطينية وبداْت تروج الاكاذيب وتوهم الاْطراف ان هذة المصالحة ليست في صالح احد ولا في صالح الشعب الفلسطيني لانجاح اجندتها الخاصة وهي تمرير صفقة القرن.
قطر نفذت الاجندة الاسرائيلية منذ ثورات الربيع العبري وكانت تستخدم حماس للقيام بعمليات ارهابية في سيناء لزعزعة الاستقرار علي الحدود بين مصر واسرائيل لاظهار ان مصر غير قادرة علي السيطرة علي سيناء والحدود المصرية مع غزة وايضا مع اسرائيل ولم تكتفي بذلك بل قامت منذ سقوط حكم الاخوان في مصر بتوطين جماعات ارهابية في سيناء ودعمتها بالمال والسلاح وبعضها كان يقوم بعمليات ارهابية ويهرب بعد ذلك الي غزة من خلال الانفاق لكن نجح رجال الجيش المصري في التصدي لمخططات قطر وتطهير سيناء من الارهابيين من خلال عملية سيناء الشاملة 2018م وهي العملية التي انطلقت للحفاظ علي امن وسلامة مصر وحدودها وكانت هذة العملية صفعة علي وجه قطر وتنظيم الحمدين الارهابي لانها تجهض كل المخططات الدنيئة التي تسعي لانهاء القضية الفلسطينية وقضية القدس واللاجئين.
قطر حولت قطاع غزة الي مكان غير صالح للحياة الادمية وهذا باعتراف الاْمم المتحدة التي ادانت في تقرير لها الاوضاع الكارثية والمعاناة اليومية لاهالي قطاع غزة وحملت حماس مسؤولية تدهور القطاع لذلك قطر منبوذة في قطاع غزة وشاهدنا قبل ذلك مشاهد ضرب محمد العمادي السفير القطري في غزة بالحذاء وتقطيع صور الامير الصغير تميم بن حمد والعمادي هو مهندس صفقة القرن باعتراف علني منه علي الاذاعة الاسرائيلية والذي تحدث عن تفاصيل الصفقة وقال ان الصفقة مهمة لامن اسرائيل وان اسرائيل سوف تسمح لاكثر من 5الاف فلسطيني من قطاع غزة بالعمل داخل اسرائيل مقابل ان توقف حماس المسيرات والبالونات الحارقة.
تصريحات العمادي مهندس صفقة القرن جاءت نتيجة لقاءات بينه وبين المسؤولين الصهاينة وايضا اللقاء السري الذي تم عقده في قبرص في يونيو الماضي وافصحت عنه وسائل الاعلام الاسرائيلية بين وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن للاتفاق علي تفاصيل تمويل قطر لمطالب اسرائيل فيما يخص صفقة القرن واعادة اعمار غزة وايضا تمويل بناء الميناء بالاضافة الي الاتفاق حول ترسيخ اركان حكم حماس في غزة وتحويله الي حكم شرعي من خلال البوابة الاسرائيلية.
السعودية ومصر والاردن تعرضوا لضغوط شديدة من اجل القبول بصفقة القرن لكن الرد جاء من هذة الدول ان الصفقة مرفوضة وان القضية الفلسطينية هي قضية عربية واسلامية بالدرجة الاولي وان القدس سوف تظل عاصمة فلسطين لذلك لم تجد الولايات المتحدة الامريكية الا قطر لانها تعرف ان قطر يمكن ان تنفذ للولايات المتحدة الامريكية طلباتها من اجل التغاضي عن دعم قطر للارهاب وايضا علاقة قطر مع ايران.
تاريخ قطر مع الكيان الصهيوني تجعلها تسعي لتمرير صفقة القرن واستخدام حماس لانجاح الصفقة الملعونة المراد بها ومنها اذلال واهانة كرامة العرب والمسلمين.
التطبيع القطري مع الكيان الصهيوني واضح للجميع عندما تقوم قطر باستضافة فرق رياضية من اسرائيل وايضا عندما تستضيف مسؤولين اسرائيليين يقوموا بالتجول في الدوحة بالاضافة الي قيام قناة الجزيرة باستضافة المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي والمتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي اوفير جندلمان علي شاشاتها ثم تتهم قطر بعد ذلك السعودية والدول العربية والخليجية بالتطبيع مع اسرائيل وهي تعيش هذا التطبيع يوميا في كافة المجالات مع الكيان الصهيوني بالاضافة الي انها عرابة صفقة القرن وتروج في وسائل اعلام الحمدين ان السعودية ومصروافقوا علي صفقة القرن رغم ان مواقف هذة الدول واضحة ومعلنة في كافة المحافل الدولية لتنكشف بعد ذلك كذبة وسائل اعلام الحمدين وتظهر الحقيقة ان قطر هي التي تسعي لتمرير صفقة القرن الملعونة من اجل مصلحة اسرائيل ومكافاْة منها لحماس التي قدمت خدمات لها في الاراضي المصرية وقامت بعمليات ارهابية لتصبح حماس حكومة شرعية في غزة من بوابة صفقة القرن.