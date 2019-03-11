“أبل” تطور تقنية تحمي خصوصية المستخدمين من الجهات الأمنية

تطور أبل تقنية لمكافحة التطفل من قبل وكالات تطبيق القانون وتحد من قدرتها على تتبع موقع المستخدمين المعنيين باستخدام رقم الهاتف المحمول أو حتى الرسائل النصية القصيرة، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة التلغراف البريطانية.