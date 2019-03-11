“إعلاميون” في ثادق.. بعد تاريخي ونهضة عمرانية وتنموية

ضمن مبادرة زيارة المناطق، زارت جمعية إعلاميون، محافظة ثادق استجابة لدعوة كريمة من سعادة رئيس بلدية محافظة ثادق الأستاذ صالح بن عبد الله الجديعي، وسعادة رئيس المجلس البلدي للمحافظة الدكتور حمد بن دباس السويلم.
وكان في استقبال وفد “إعلاميون” عند وصولهم بستان السويلم في محافظة ثادق، رئيس البلدية، ورئيس المجلس البلدي، وأهالي وأعيان المحافظة.
وشملت الزيارة منتجع المنار الريفي، معالم ثادق القديمة، وقصر الجماعة التراثي، وبعدها توجه الوفد إلى مقر الضيافة في روضة نورة، حيث استمع الجميع إلى شرح مفصل عن ما تحتويه هذا المواقع من مرافق وتجهيزات وبرامج للمجتمع والزوار، وألقيت الكلمات الترحيبية، وبعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء وتلا ذلك جولة في روضة نوره.
على صعيد متصل، عبر رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون الأستاذ سعود بن فالح الغربي، عن تقديرهم وتثمينهم للدعوة التي تلقوها من محافظة ثادق والبرنامج الإعلامي الثري الذي نظمته بلدية المحافظة ومجلسها البلدي، والذي شمل مواقع سياحية وتاريخية وتنموية وربيعية، وإطلع الوفد الإعلامي على تاريخ المحافظة والجهود التنموية والرؤى المستقبلية للمنطقة.
وأكد الغربي أن الوفد الإعلامي من أعضاء جمعية “إعلاميون”، ضم إعلاميين من مختلف المناطق والتخصصات الإعلامية والخبرات المهنية العريقة، وكان فخوراً بزيارة محافظة عزيزة من هذا الوطن الغالي وما شاهده من نهضة تنموية وتنوع طبيعي ومشاريع سياحية ومدينة أثرية ومتحف يحفظ تاريخ المنطقة.
وشكر رئيس مجلس جمعية إعلاميون، رئيس بلدية ثادق ورئيس مجلسها البلدي، وأهالي وأعيان المحافظة على حسن الاستقبال والضيافة والحفاوة التي تعكس كرم أبناء هذا الوطن وفرحتهم بكل زائر، وحرصهم على تقديم محافظتهم بشكل مشرف وأن يتعرف الزائرون على منجزاتها في ظل قيادتنا الرشيدة ومشاركتها في تحقيق رؤية الوطن 2030.
وأوضح الغربي، أن برنامج زيارات محافظات ومناطق المملكة المختلفة، هو إحدى مبادرات إعلاميون التي نفذتها خلال الفترة الماضية حيث شملت زيارة محافظة المجمعة، منطقة القصيم، محافظة وادي الدواسر، محافظة الاحساء، وحي المسورة في محافظة القطيف، مشيراً إلى أنهم في هذه الزيارة تشرفوا أن يضيفوا محافظة ثادق لهذه السجل الذي نعتز به.
وبين الغربي أن جمعية إعلاميون تنطلق من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه كل شبر من الوطن الغالي، وأهمية أن يشارك الإعلاميون أبناء المناطق وأن يبرزوا جهود حكومتنا التنموية العظيمة للنهوض بهذا الوطن المترامي الاطراف والذي يشكل كل جزء منه اضافة مميزة في خططه المستقبلية ونهضته الاممية.
من جانبه، ثمن رئيس بلدية محافظة ثادق الأستاذ صالح الجديعي، زيارة جمعية إعلاميون للمحافظة، وتقديرهم لتلبية الوفد الدعوة، ومقدماً شكرهم للجمعية، كما بين أن بلدية ثادق لديها حزمة من الخدمات الموجهة للسائحين ومرتادي الأماكن الطبيعية والربيعية في المحافظة، وأنها تقيم المسابقات وتحفز الجمهور للاستمتاع بالتنزه، ووضعت برنامجاً خاصاً للعناية بالروضات الربيعية الواقعة في محيطها الجغرافي، وأمنتها بالمياه والخدمات والنظافة وحققت أرقام زوار تبلغ الآلآف.
وأضاف الجديعي أن محافظة ثادق لديها عدد من المشاريع التنموية وتتشارك مع المجلس البلدي ومجلس الأهالي لتطوير خدماتها وتحسين المحافظة والمراكز التابعة لها.
من جهته، أشاد رئيس المجلس البلدي لمحافظة ثادق الدكتور حمد السويلم، بزيارة جمعية إعلاميون لمحافظة ثادق، حيث سلطت الأضواء الإعلامية على ما تتميز به المحافظة من بعد تاريخي ونهضة عمرانية وتنموية، لافتاً إلى أنها فرصة ثمينة أن تقف قامات إعلامية في مختلف الجهود التنموية التي تقوم بها أجهزة الدولة الرشيدة أو جهود المواطنين من أبناء المنطقة وتكامل وتظافر الجهود لتكون المحافظة قصة نجاح في تاريخ الوطن وحاضره ومستقبله.
وفي ختام الزيارة، كرم رئيس بلدية محافظة ثادق الأستاذ صالح الجديعي، ورئيس المجلس البلدي في المحافظة الدكتور. حمد السويلم، جمعية “إعلاميون” التي تسلمها رئيس الجمعية الأستاذ سعود الغربي، كما كرمت الجمعية، رئيس بلدية محافظة ثادق، ورئيس المجلس البلدي في المحافظة.