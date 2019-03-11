السفير السعودي يكشف معلومات أولية عن المواطن المتوفى في حـادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الرئيسية أنحاء الوطن السفير السعودي يكشف معلومات أولية عن المواطن المتوفى في حـادث الطائرة الإثيوبية...
قال السفير السعودي في إثيوبيا، عبدالله العرجاني، إن المواطن السعودي المتوفى ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة يعمل في قطاع الاستقدام.
وأضاف في تصريح أنه كان متجهاً إلى نيروبي، مشيراً إلى أن ذوي المتوفى تواصلوا مع السفارة السعودية في أديس أبابا، وجارٍ العمل مع الجهات المختصة لتحديد جـثة المتوفى السعودي.
وأشار إلى أنه التقى المسؤولين في الجهات المعنية الإثيوبية والمطار من أجل إنهاء إجراءات نقل الجثمان، والتي قد تتأخر لمدة يومين للتعرف على كافة الشخصيات والجنسيات مع الحكومة الإثيوبية.
يُذكر أن الطائرة فُقد الاتصال بها بعد 6 دقائق قرب بلدة بيشوفتو الواقعة على مسافة 60 كلم جنوب شرق أديس أبابا، وبلغ عدد الضحايا نحو 157 شخصاً من 32 جنسية.