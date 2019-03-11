العثور على طفلة ملقاة أمام إحدى الشقق السكنية في جدة.. والجهات الأمنية تحقق

الرئيسية حوادث العثور على طفلة ملقاة أمام إحدى الشقق السكنية في جدة.. والجهات الأمنية...
فتحت الجهات الأمنية بمحافظة جدة التحقيق في واقعة عثور مُقيم على طفلة حديثة الولادة بأحد الأحياء الجنوبية في المحافظة.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ”سبق”، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من مُقيم يفيد بالعثور على الطفلة ملقاة أمام إحدى الشقق السكنية بأحد الأحياء.
وبّينت المصادر أنه اتضح بعد مباشرة البلاغ أن الطفلة التي عثر عليها تبلغ من العمر نحو شهرين، لافتةً إلى أنه جرى إحالتها للجهات المختصة للكشف عليها وإعداد محضر بالواقعة.