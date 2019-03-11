“بادكوك” يطالب بعدم إسقاط ديون المرابطين.. و”الريس”: تحمل جوالك لتكتب هذا الهراء وهم يحملون أرواحهم

أثارت تغريدة للكاتب غسان بادكوك، عن ديون المرابطين والعسكريين، ردود أفعال واسعة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ما دعا رئيس تحرير الحياة سعود الريس إلى الرد عليه.
وقال الريس في تعليقه على تغريدة بادكوك: “لماذا نميز أبناءنا وإخواننا المرابطين عن غيرهم ونُسقط ديونهم، هم مثل غيرهم! عار أن يقال مثل هذا الكلام، أما سؤال ماذا يميزهم، فيميزهم أنه بينما أنت تحمل جوالك لتكتب هذا الكلام الفارغ، هم يحملون أرواحهم ليتيحوا لمن هم مثلك كتابة هذا الهراء. قُبلة على جبينهم كلٌّ باسمه”.
وأضاف: “هم ليسو مثل غيرهم يا غسان، إخواننا وأبناؤنا في الحد الجنوبي من كافة القطاعات العسكرية يجب أن نميزهم عن غيرهم، هؤلاء ضحوا بأرواحهم واستبسلوا دفاعاً عني وعنك وعن حدود المملكة!! لو كان المطلب التجنيس لسارعت بالتأييد وبدأت تتحدث عن حقوقهم وحل مشاكلهم وغيرها”.