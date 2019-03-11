بعد تحطم الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية.. الصين وإثيوبيا توقفان تسيير رحلات “بوينج 737 ماكس”

الرئيسية هنا و هناك بعد تحطم الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية.. الصين وإثيوبيا توقفان تسيير رحلات “بوينج 737...
أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عن إيقاف تسيير رحلات بطائرات “بوينغ 737 ماكس 8″، وذلك بعد يوم واحد من كارثة تحطم طائرة تابعة لها من نفس الطراز، فيما أمرت السلطات الصينية، شركات الطيران التابعة لها بتعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات بدءاً من اليوم الإثنين.
وأثار تحطم الطائرة الإثيوبية أمس والذي أودى بحياة 157 شخصاً، كثيرا من التساؤلات حول سلامة السفر عبر هذا النوع من الطائرات، خاصة بعد وقوع حَادث آخر مشابه قبل 4 أشهر لطائرة إندونيسية في بحر جاوة أودى بحياة 188 شخصاً.
وأشارت مصادر مختصة إلى وجود تشابه في بعض العوامل بين تحطم الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية، حيث طلب الطياران الإذن بالعودة للمطار بعد الإقلاع بفترة بسيطة لوجود خلل في أنظمة توجيه الطائرة، وذلك قبل تحطمهما بدقائق.
وعلقت شركة “بوينج” على حَادث تحطم الطائرة الإثيوبية، بتأكيدها أنها سترسل فريقا فنياً لمساعدة مكتب التحقيقات الإثيوبي والسلطات للوقوف على أسباب الحادث.
وأقرت “بوينغ” في وقت سابق بحجب معلومات تتعلق بالأخطار المحتملة المرتبطة بميزة جديدة للتحكم في الطيران، ويشتبه في أن حجب هذه الميزة تسبب في تحطم الطائرة الإندونيسية التابعة لشركة “ليون إير” بحسب خبراء السلامة الذين شاركوا في التحقيق ومسؤولين في إدارة الطيران الفيدرالية وطيارين.
من جهة أخرى، قالت هيئة الطيران المدني في الصين إنها طلبت من شركات الطيران المحلية تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز “بوينج 737 ماكس 8” بحلول الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين، وذلك لوجود قدر ما من التشابه بين حادثي تحطم الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية.
وأضافت أنها ستخطر شركات الطيران بالموعد الذي يمكنها فيه استئناف عمل هذه الطائرات، بعد الاتصال بشركة بوينج وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية لضمان سلامة الرحلات الجوية.
يذكر أن هناك حالياً 300 طائرة من نفس الطراز تعمل على نقل المسافرين حول العالم، كما أن هناك طلبات مقدمة للحصول على أكثر من 5 آلاف طائرة من هذا الطراز والذي يعد الأكثر مبيعاً في العالم.