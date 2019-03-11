جامعة دار الحكمة تحتضن أول مؤتمر للهندسة المعمارية

نظمت جامعة دار الحكمة أول مؤتمر للهندسة المعمارية تحت عنوان “مستقبل التعليم المعماري في الشرق الأوسط: إثراء المجال من خلال حوارات متعددة التخصصات” والذي عقد خلال الفترة 10 و11 مارس الجاري.
وشهد المؤتمر مناقشات واسعة النطاق بين الأساتذة الجامعيين والممارسين لهذا المجال إذ سيتركز النقاش على أحدث الممارسات المتبعة في التعليم المعماري، ويلقي كوكبة من الأساتذة كلمات رئيسية حول الموضوع. وتضم قائمة المتحدثين كلاً من الدكتورة هويدا الحارثي، أستاذة الهندسة المعمارية بالجامعة الأمريكية في بيروت، والأستاذ شمس الدين نجا، مؤسس ورئيس شركة نجا للعمارة والتصميم والتخطيط ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الدكتورة سمية السليمان، عميدة كلية التصميم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام.
وشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين البارزين الذين سيسلطون الضوء على المشهد المعماري المحلي ومنهم الدكتور عدنان عدس، أستاذ بكلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبد العزيز، والمهندس المعماري أنس صيرفي، رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية السعودية لعلوم العمران ومقرها جدة، وكذلك الأستاذ نواف ناصر، مؤسس معرض تصميم و3ن جدة، وخريجة جامعه درا الحكمة المهندسة المعمارية بيان حلاق، مؤسسه وعضوة مبادرة إحياء.
وانخرط المتحدثون في نقاشات تحفيزية تتسم بالحيوية حول أحد المواضيع ذات الأهمية الملحة لكافة أساتذة الهندسة المعمارية وممارسيها في الشرق الأوسط إذ يُعدّ المؤتمر منصة مبتكرة لتمكين الباحثين والممارسين من تبادل الخبرات والتجارب والمعرفة المتعمقة بالهندسة المعمارية وأحدث التطورات في هذا الحقل.
وتعليقاً على أهمية هذا المؤتمر، أكدت الدكتورة سهير القرشي، مديرة جامعة دار الحكمة قائلةً: “ينعقد المؤتمر خلال فترة مهمة تشهد المملكة فيها تطورات مهولة على كافة الأصعدة، لاسيما الهندسة المعمارية التي تؤدي دوراً مهماً في رسم المشهد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة. كما أن المؤتمر يؤكد التزام دار الحكمة بإعداد جيل من الخريجات قادرات على الاستفادة من الفرص التعليمية والمهنية مستقبلاً وتعزيز مساهمتهن بشكل أكبر في تحقيق أهداف رؤية 2030.”
ويذكر أن جامعة دار الحكمة هي مؤسسة تعليمية توفر تعليم عالي متميز لبنات الوطن من خلال نموذج مبتكر للتدريس والتعلم. وتتميز كلية الهندسة المعمارية ببرامجها المبتكرة التي صممها نخبة من أعضاء التدريس في دار الحكمة وجامعة كولورادو دنفر بهدف تقديم تعليم ومعارف فنية متطورة وتجارب معرفية عملية. ويقوم عدد من هيئة الأساتذة المتمكنين من ذوي المؤهلات العالية بتدريس مواد البرنامج حيث يكرس الطاقم التعليمي وقته لترسيخ المعارف في أذهان الطالبات وتطوير مهارتهن وتشجيعهن على مواصلة التعلم مدى الحياة. ويركز قسم الهندسة المعمارية على تطوير مهارات التفكير النقدي والتواصل وإعداد الطالبات لتأدية أدوار فاعلة ومتنوعة في المجتمع.