حفلات غنائية لكوكبة من الفنانين بالأحساء والقطيف والخبر.. أبرزهم عبده ورابح ونوال وأصالة

كشفت الهيئة العامة للترفيه عن عدة حفلات موسيقية لمشاهير الفنانين خلال الشهر الجاري بالأحساء والخبر والقطيف.
وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن حفل تنظمه للفنان محمد عبده، بالمدينة الرياضية في الأحساء في 15 مارس الجاري، ضمن حفلات الشرقية، برعاية هيئة الترفيه.
كما تنظم الشركة حفلاً للمطرب رابح صقر والمطربة نوال الكويتية، بمدينة الأحساء يوم الجمعة الموافق 29 مارس.
من جهة أخرى، يحيي الفنان راشد الماجد وأصيل أبو بكر، حفلاً غنائياً في الصالة الخضراء بالخبر ليلة الرابع عشر من مارس الجاري، ضمن برنامج “حفلات السعودية في الشرقية”.
وفي القطيف، يحيي الفنان نبيل شعيل والفنان حاتم العراقي، حفلاً ليلة الحادي والعشرين من مارس، فيما تحيي الفنانة أصالة نصري والفنان الكويتي مطرف المطرف، حفلاً غنائياً ليلة الثاني والعشرين من الشهر نفسه.
يذكر أنه من المقرر أيضا في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، أن يحيي الفنان ماجد المهندس والفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلا غنائيا في الصالة الخضراء بالخبر.