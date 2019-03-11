فيديو | لحظة استهداف التحالف لعناصر الحوثي الإرهابية في “كشر”

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن مقطع فيديو يُوثق تنفيذ عملية نوعية لمراقبة واستهداف 18 عنصرا لميليشيا الحوثي الإرهابية في مركز مديرية كشر، بمحافظة حجة.
وأظهر المقطع المصور لحظات المراقبة والاستهداف لـ 18 عنصرا حوثيا تجمعوا في مبنى في مديرية كشر، وكذلك استهداف العملية قطع الإمداد عن الميليشيا القادمة من عمران.
وأصدر التحالف بيانا يبين أن الضربات الجوية التي تم تنفيذها في مديرية كشر جاءت بهدف حماية المواطنين من ميليشيات الحوثيين، مشيرا إلى أن القصف الجوي الذي تركز على جبال طلان ومركز المديرية والزعاكرة والإمدادات القادمة من عمران؛ أسفر عن سقوط 200 قتيل من الميليشيات الحوثية.
من جهتها، أوضحت مصادر، أن القيادي الميداني الحوثي أحمد نبيل السواري، نجل صاحب مجموعة السواري الصناعية في صنعاء، قُتـل مع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية ضمن غارات التحالف التي استهدفت تجمعاً للميليشيات في منطقة العبيسة في مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة.