مصادر: “النيابة” تحيل “معنف زوجته في مكة” إلى المحكمة.. وهذه التهم الموجهة له

الرئيسية أنحاء الوطن مصادر: “النيابة” تحيل “معنف زوجته في مكة” إلى المحكمة.. وهذه التهم الموجهة...
ذكرت مصادر أن النيابة العامة أحالت الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على زوجته بالضرب في مكة، إلى المحكمة الجزائية، لمحاسبته على ما بدر منه من فعل.
وأوضحت أن إجراءات الدعوى الجزائية التي أقامتها النيابة العامة جاءت بناء على توجيه الاتهام له بالجناية عمداً على ما دون النفس بالاعتداء على زوجته بالضرب واحتجازها، والمجاهرة بذلك في مكان عام، وهو فعل محرّم شرعاً ومجرّم نظاماً.
وكانت الأجهزة الأمنية بمكة ألقت القبض على الزوج في فبراير الماضي، بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، وتوجيه نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بالقبض عليه وإحالته للتحقيق.
يُذكر أن مصادر كانت قد كشفت تفاصيل حول الواقعة، مبينة أن الزوجة المعتدى عليها من جنسية عربية وعمرها 20 عاماً، وأنها تعاني من اضطرابات نفسية، وأن الجيران هم من قاموا بالتبليغ عن الزوج بعد مشاهدتهم للفيديو المنتشر.