الرئيسية رياضة 200 لاعب من 17 دولة يعلنون مشاركتهم في بطولة حائل الدولية للشطرنج
وصل عدد اللاعبين المتقدمين للمشاركة في بطولة حائل الدولية للشطرنج إلى 200 لاعب ولاعبة من 17 دولة في ظل المكافأت المالية الضخمة التي تم رصدها لأبطال البطولة والتي تصل الى 150 الف ريال، وستقام بطولة حائل الدولية خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس الجاري بفندق ميلينيوم حائل وبرعاية من أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة حائل، وبتنظيم مشترك ما بين الاتحاد السعودي للشطرنج وغرفة حائل التجارية.
وكان رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج رامي الطاسان قد أعلن تشكيله إلى لجان منظمة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للشطرنج سعيا لاستضافة متميزة لهذا المحفل الشطرنجي الكبير الذي تستضيفه المملكة وبمشاركة عدد كبير من نجوم العالم.
من جهته كشف امين عام الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالرحمن الصبحي إلى تلقيهم في إتحاد الشطرنج السعودي عشرات الطلبات للمشاركة من نجوم اللعبة على مستوى اللعبة خلال الفترة الماضية، وهذا ما سيزيد من قيمة البطولة التسويقية والفنية لجميع اللاعبين الباحثين الى الإحتكاك والفائدة مع لاعبين من مستوى مرتفع، وقال: “حتى الان تلقينا إعتماد مشاركة عدد 14 أساتذة دوليين الى جانب 9 أستاذات دوليات، مع عدد من الأسماء البارزة مثل النجم المصري أحمد عدلي المصنف ثانيا في القارة الإفريقية والصيني وانق هو المصنف 30 على مستوى العالم والسابع اسيويا، والأرميني ساقرسيان قابرييل المنصف 50 على مستوى العالم ومدرب نادي الشارقة، وبشير القديمي المصنف الأول في دولة اليمن، والبلجيكي مالاخادو فاديم المصنف الخامس في بلجيكا، ومحمد حدوش السادس في قارة افريقيا ومدرب المنتخب السعودي”..
وتابع عبدالرحمن الصبحي حديثه: “قد تكون تلك من أبرز الأسماء حتى الان ومازال التسجيل متاح ونتوقع ان تشهد الايام القليلة المقبلة وقبل انطلاقة البطولة تسجيل عدد أكبر خاصة في ظل المخاطبات التي تجرى حاليا بين اتحاد الشطرنج السعودي وتلك الأسماء، ولا يفوتني أيضا ان اتطرق في ختام حديثي الى الجانب النسائي فهناك عناصر متميزة أعلنت حضورها ومشاركتها في البطولة، كاللاعبة البولندية سوكو مونيكا المصنفة الأولى في بولندا و 24 عالميا، واللاعبة كورنيتي ديمنتي المصنف الأول على ليتواني، واللاعبة ايرينا بولماجا المصنفة الأولى على رومانيا، ، وزوزليا انا المصنفة الأولى على بلجيكا، وفيجايا كشمي السابعة على الهند و 30 على العالم، والروسية ارمباستروف كارينا الرابعة عشر على روسيا، وسفيلتانا السابعة عشر على أوكرانيا.