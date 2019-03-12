رئيس محكمة التنفيذ بالرياض: عقوبة إيقاف الخدمات ليس لها علاقة بالحجز على ثلث الراتب

عبدالله البهلال: هناك خلط بين عقوبة إيقاف الخدمات والعقوبات الوجوبية

الحجز على ثلث الراتب لا علاقة له بإيقاف الخدمات#ايقاف_الخدمات_مع_داود#SBC pic.twitter.com/9pBayqRRti

— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 11, 2019