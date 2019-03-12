“سند محمد بن سلمان” يدعو المتقدمين لمبادرة الزواج لتحديث معلوماتهم البنكية

استكمالاً للإجراءات؛ نأمل من المتقدمين لمبادرة سند الزواج قبل ١٠ فبراير والمتطابقة بياناتهم تحديث معلوماتهم البنكية.#سند_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/Vc7bESMXDt

— سند محمد بن سلمان (@snadprogram) March 11, 2019