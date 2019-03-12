فيديو | “العرفج”: الزي السعودي الحالي لم يكن موجوداً قبل 40 سنة.. والشماغ صناعة إنجليزية

– الشماغ صناعة إنجليزية لا عربية

– اللباس هو لباس البيئة والعادات وليس لباس العقيدة أو الديانات

– الزي السعودي لم يتشكل إلا من 40 سنة فقط

– أتحدى من يثبت لي أن "الجريش والمرقوق والكليجا" هي أكلات قصيمية بحتةhttps://t.co/XzC4v1JJ9N@YaHalaShow@Khalejiatv@Mofareh5@Rotana

— أحمد العرفج (@Arfaj1) March 11, 2019