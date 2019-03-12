فيديو | “المرور” يستهدف تنظيم الحركة المرورية بالطائرات مستقبلا

#المرور_السعودي بين اجتهاد الأمس وتطوير اليوم وحلم الغد. #هدفنا_سلامتكم #مؤتمر_السلامة_المرورية pic.twitter.com/o4Bp5xC71P

من أجل تحسين جودة الحياة، يسعى #المرور_السعودي لتسخير التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من تطور التقنية لخدمة المجتمع.#هدفنا_سلامتكم#مؤتمر_السلامة_المرورية pic.twitter.com/hlhC5IoXp8

— #المرور_السعودي (@eMoroor) March 11, 2019