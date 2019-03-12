فيديو | “المرور” يستهدف تنظيم الحركة المرورية بالطائرات مستقبلا

ضمن مؤتمر السلامة المرورية، أطلقت الإدارة العامة للمرور السعودي، أمس الإثنين، فيلماً تسجيلياً قصيراً لعمل وأداء أنظمة المرور ورجاله، ما بين اجتهاد الأمس وتطوير اليوم وحلم الغد.
وأظهر الفيلم التسجيلي المراحل الثلاث التي يمر بها المرور، حيث عمل على تقليص نسب الوفيات والإصابات من خلال نظام المرور الجديد، فقد بلغ عدد إصابات الحوادث المرورية 33199 إصابة سنوياً، أي بمعدل 91 إصابة يومياً.
كما بلغ عدد وفيات حوادث المرور 7489 وفاة سنوياً، بمعدل 21 وفاة يومياً، تلك النسب التي نجح المرور في تقليصها حالياً بفضل إدخال النظم الإلكترونية الحديثة وخدمات رجال المرور خلال دوامهم اليومي في مراقبة الحركة المرورية بدءًا من الساعة 5:30 صباحاً.
وبفضل تطوير غرف العمليات الخاصة بالمراقبة، تم تقليص نسبة الإصابات بمعدل 9% ونسبة الوفيات بمعدل 20%، فيما تطمح الإدارة من خلال تعاقداتها مع الشركات المتخصصة، إلى استبدال وتعميم نموذج “الدرون” المزوَّد بكاميرات قادرة على رصد المخالفات والتجاوزات في وقت قياسي، إضافة إلى مراقبة الطرقات ورصد المخالفات جوياً.
#المرور_السعودي بين اجتهاد الأمس وتطوير اليوم وحلم الغد. #هدفنا_سلامتكم#مؤتمر_السلامة_المرورية pic.twitter.com/o4Bp5xC71P
— #المرور_السعودي (@eMoroor) March 11, 2019
من أجل تحسين جودة الحياة، يسعى #المرور_السعودي لتسخير التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من تطور التقنية لخدمة المجتمع.#هدفنا_سلامتكم#مؤتمر_السلامة_المرورية pic.twitter.com/hlhC5IoXp8
— #المرور_السعودي (@eMoroor) March 11, 2019