مدير الجامعة الإسلامية يدشن النظام الإلكتروني للمجلات العلمية

دشن معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي بمكتبه أمس، النظام الإلكتروني لمجلات الجامعة العلمية كإحدى مبادرات عمادة البحث العلمي التطويرية، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرزاق بن فراج الصاعدي وعدد من مسؤولي العمادة.
ويهدف النظام إلى تحقيق إدارة إلكترونية كاملة لتلقي البحوث الواردة لمجلات الجامعة ثم تحكيمها فتعديلها وانتهاء بنشرها. وقد قام على المشروع فريق مختص برئاسة الدكتور عبدالرحمن المطرفي بإشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وبالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات التي صممت النظام ونفذته، يشار إلى أن الجامعة الإسلامية تصدر ثلاث مجلات علمية دورية: مجلة العلوم الشرعية، مجلة اللغة العربية والعلوم الاجتماعية، مجلة العلوم التطبيقية.