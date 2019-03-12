مذكرة تفاهم بين جامعة بيشة والبلدية لتعزيز التعاون المشترك

وقعت جامعة بيشة وبلدية بيشة الاثنين (5 رجب 1440) مذكرة لتفعيل التعاون المشترك بين الجهتين بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي. ومثل الجامعة في توقيع المذكرة وكيل الجامعة الدكتور مهدي بن علي القرني ومثل البلدية رئيس بلدية بيشة المهندس مصلح بن صالح العلياني.
ويهدف توقيع المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون الفعال لتحقيق رسالة وأهداف الجهتين والمنافع المتبادلة بين القطاعات الوطنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج.
وحددت المذكرة مجالات التعاون المشتملة على المجالات البحثية والتدريبية والاستشارية العلمية والهندسية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل جهة مع بذل التسهيلات اللازمة بما يعود بالنفع على الجميع ويخدم المصلحة العامة.