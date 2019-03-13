تنبيهات متقدمة برياح مثيرة للغبار في عدد من المناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك ستشهد اليوم (الأربعاء)، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، المؤدية إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
وأوضحت الهيئة أن الحالة الجوية ستشمل في منطقة الرياض محافظات الدوادمي وعفيف ووادي الدواسر والقويعية، وفي منطقة القصيم مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع، وفي منطقة الحدود الشمالية محافظات عرعر ورفحا وطريف.
وبيّنت أن النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، سيشمل في منطقة الجوف مدينة سكاكا ومحافظات القريات وطبرجل، وفي منطقة حائل مدينة حائل ومحافظات الغزالة والحائط وبقعاء، وفي منطقة تبوك مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية ستبدأ في جميع المناطق عند الثامنة صباحاً، وستنتهي عند السادسة مساء.