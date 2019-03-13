توقعات الطقس ليوم غد الخميس في المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشرة توقعات الطقس ليوم غدٍ الخميس الموافق 2019/03/14، والتي تشير إلى هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: “الرياض، القصيم، الشرقية، مكة المكرمة، الجوف، حائل، المدينة المنورة، عسير، الحدود الشمالية والباحة”.
كما رصدت النشرة انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة مصحوبا برياح شمالية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة، حيث سجّلت القريات أدنى درجة حرارة بـ 8 درجات مئوية، فيما سجلت شروره ووادي الدواسر أعلى درجة حرارة بـ 35 درجة مئوية.