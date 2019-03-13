صور | أمير الباحة يكرم عدداً من ضباط وأفراد الشرطة لكشفهم قضايا أمنية مهمة

كرم أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، مدير شرطة المنطقة العميد وليد الحربي، وعدداً من ضباط وأفراد شرطة المنطقة، الذين كان لهم دورا بارزا في الكشف عن قضايا أمنية مهمة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء، العميد وليد الحربي، ومساعد مدير شرطة المنطقة العميد علي الغيلاني، وكبار ضباط شرطة الباحة.
وقدم أمير المنطقة شكره وثناءه على ما حققه رجال الأمن من إنجازات أمنية غير مستغربة والتقط معهم الصور التذكارية ومنحهم شهادات التقدير، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين وولي العهد على أمن وراحة المواطن والمقيم.
وتسلم الأمير حسام بن سعود تقريراً عن حملة تعقب مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود.
من جهته، قدم العميد الحربي باسمه ونيابة عن الضباط والأفراد المكرمين الشكر والتقدير لأمير الباحة على هذه اللفتة غير المستغربة، والعادة الكريمة من القيادة، مؤكداً المضي على تأدية الأمانة والعمل حسب التوجيهات للحفاظ على أمن الوطن.