كيف تستطيع التواصل هاتفياً مع مدير الأمن العام؟

بتوجيه من معالي مدير الأمن العام تم تفعيل الرقم 989 بمكتب معاليه لإستقبال إتصالات المواطنين والمقيمين لتقديم مالديهم من ملاحظات ومقترحات . pic.twitter.com/u3phMlF4hp

— الأمن العام (@security_gov) March 12, 2019