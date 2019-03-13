كيف تستطيع التواصل هاتفياً مع مدير الأمن العام؟

وجه مدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربي بتفعيل الرقم “989” بمكتبه لاستقبال اتصالات المواطنين والمقيمين؛ لتقديم ما لديهم من ملاحظات ومقترحات.
وأوضح الحساب الرسمي للأمن العام على موقع “تويتر”، أمس (الثلاثاء)، أن الرقم “989” جرى تفعيله؛ لاستقبال اتصالات المواطنين والمقيمين بمكتب مدير الأمن العام.
بتوجيه من معالي مدير الأمن العام تم تفعيل الرقم 989 بمكتب معاليه لإستقبال إتصالات المواطنين والمقيمين لتقديم مالديهم من ملاحظات ومقترحات . pic.twitter.com/u3phMlF4hp
— الأمن العام (@security_gov) March 12, 2019