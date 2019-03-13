متحدث “قياس” يكشف موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة وطريقة التصحيح

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي “الفترة الثانية”، سيكون يوم الإثنين المقبل.
وأوضح أن المركز يعمل وفق الخطة الخاصة بمواعيد إعلان نتائج الاختبارات التي يقدمها لجميع المستفيدين والمستفيدات، وأن نتائج الاختبار الذي عقد خلال الفترة من (10- 18) جمادى الآخرة 1440هـ، في 150 مقرا للطلاب والطالبات في جميع مدن ومحافظات المملكة، ستكون متاحة عبر ملف المستفيد الإلكتروني.
وأشار إلى أن عملية تصحيح أوراق الإجابات يكون إلكترونياً من خلال استخدام المركز أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة الدقيقة عالية السرعة، عبر ماسحات ضوئية متقدمة مخصصة لقراءة أوراق الإجابة دون تدخل عنصر بشري في عملية التصحيح، ما يعطي مصداقية كبيرة لعملية التصحيح ونتائج المختبرين.
ولفت إلى أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين ويستقبل الملاحظات والاستفسارات عبر وسائل التواصل المختلفة.