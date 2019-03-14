اجتياز “٣٥” متدرباً موسيقياً للمستوى الأول بجمعية الثقافة والفنون بجدة

بحضور الأستاذ وليد بافقيه مدير عام وزارة الثقافة والإعلام بمكة المكرمة والأستاذ محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة والموسيقار غازي علي والفنان الدكتور عبدالله رشاد والإعلامي كمال عبدالقادر والأستاذ مصطفى صبري.
سلّمت لجنة الدورات الموسيقية بجمعية الثقافة والفنون بجدة بإشراف عام من الأستاذ طلال باغر وإدارة الأستاذ رائد الشهراني مساء الأربعاء ١٤٤٠/٧/٥ شهادات المستوى الأول للدورات الموسيقية.
بدأت الأمسية الفنية الموسيقية بكلمة ترحيبية من الأستاذ محمد الرايقي تحدث خلالها عن الهدف الأساسي من إقامة البرنامج الموسيقي بجمعية الثقافة والفنون بجدة من أجل إنشاء جيل مثقف موسيقياً وتجهيز فرقة موسيقية وطنية ، والبرنامج يتكون من عدة مستويات يحتوي كل مستوى على ثلاث دورات يُمنح المتدرب نهاية كل دورة شهادة حضور ونهاية كل مستوى شهادة اجتياز وعند إتمام المتدرب جميع المستويات في البرنامج يُمنح شهادة انحاز ، ثم مجس حجازي للفنان فيصل لبان وقد تفاعل معه جميع الحضور ، وكلمة للمشرف العام على الدورات الموسيقية بمدينة جدة الأستاذ طلال باغر ، بعد ذلك تم تسليم شهادات المستوى الأول للدورات الموسيقية والذي بلغ عددهم “٣٥” عازفاً في عدد من الدورات مثل دورة قراءة النوتة وآلة العود والمدرب الدكتور أشرف شاولي، قراءة النوتة وآلة البيانو والمدرب عامر طاشكندي ،قراءة النوتة وكلاسيك قيثار والمدرب عادل الزهراني، وقراءة النوتة وآلة الساكسفون والمدرب سعد الحارثي ، قراءة النوتة وآلة المكان والمدربان عبدالله ماجد وعمار حامض، وفي بادرة غير مستغربة من لجنة الدورات الموسيقية تم تكريم عبدالرزاق الوردي وأحمد رزق بشهادات شكر وتقدير نظير جهودهم الكبيرة في دعم نجاحات الدورات الموسيقية ، ثم كلمات مختصرة أتت عالترتيب الأستاذ وليد بافقيه والدكتور عبدالله رشاد والأستاذ مصطفى صبري والأستاذ محمد آل صبيح وخُتمت بكلمة وافية وضافية من الموسيقار الرمز غازي علي.
وكان الختام مع مجموعة المقطوعات الموسيقية والغنائية بقيادة الفنان مجدي مجاهد والفنان مدني عبادي.