الرئيسية أنحاء العالم الجالية الأحوازية في أستراليا تدعو لمظاهرات حاشدة في كانبرا لإحياء ذكرى الاحتلال
دعت الجالية الأحوازية في أستراليا، إلى الخروج في مظاهرات حاشدة، يوم الخميس الموافق 18 نيسان 2019، في العاصمة الأسترالية كانبرا، لإحياء الذكرى الـ 94 لاحتلال إيران للأحواز العربية.
وطالبت الجالية الأحوازية في أستراليا كافة الأحوازيين والأشقاء العرب ومناصري القضية الأحوازية، للمشاركة في تلك التظاهرات التي ستنطلق من أمام البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا ابتداءً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الحادية عشر صباحاً، و تنتهي بوقفة احتجاجية أمام وكر الإرهاب الفارسي ما تسمي السفارة الإيرانية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً لغاية الثانية ظهراً حسب بيان الجالية.
الجدير بالذكر ان الأحوازيون يحيون ذكرى الاحتلال الإيراني للأحواز كل عام بمختلف عواصم العالم وصولا للمطالبة بالحرية والخلاص من المحتل الإيراني.