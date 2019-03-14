الفيصلي يصعق القادسية بثلاثية

أنحاء – نواف الحازمي
تمكن الفيصلي من تحقيق فوزاً عريضاً على ضيفه القادسية بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وبعد شوط أول سلبي وفي الشوط الثاني تمكن الفيصلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق سلطان مندش عند الدقيقة 56.
وفي الدقيقة 82 عزز البرازيلي لويس غوستافو النتيجة للفيصلي بتسجيله للهدف الثاني.
وعند الدقيقة 84 تمكن البديل دينلسون بيريرا من إحراز الهدف الثالث للفيصلي ليطلق الحكم صافرته معلناً فوز الفيصلي بثلاثة أهداف دون مقابل.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفيصلي لـ33 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد القادسية على 24 نقطة في المركز ال11.