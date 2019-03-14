الرئيسية حوادث الكويت.. الداخلية تفجر مفاجأة حول اختفاء فتاة أردنية من داخل سيارة والدها
كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن تفاصيل جديدة بواقعة اختفاء فتاة أردنية (الجمعة) الماضية بأحد أسواق الكويت من داخل سيارة والدها.
وقالت وزارة الداخلية إن الجهات الأمنية عثرت على فتاة “الفنطاس” المفقودة والتي كانت برفقة أحد الأشخاص بكامل إرادتها، نافية ادعاءات والدها بتعرضها للخطف من داخل المركبة أثناء انتظارها لتواجده في المسجد.
وأضافت أن الفتاة المفقودة ترجّلت من مركبة والدها بكامل إرادتها ولاذت بالفرار مع صديق لها لجهة غير معلومة؛ حيث جرى بناءً على ذلك تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، ليتبين أن أسرة المبلّغ يمتهنون التسول.
ولفتت إلى أنه تمت إحالة الفتاة وصديقها إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.