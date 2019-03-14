المتاجرة بالقدس ياعرب

منذ التسعينات الهجرية كنت قبل أن أنام أسمع برنامج مع الفدائين بالإذاعة في ذلك الوقت لا يوجد بث فضائي وكان ذالك البرنامج يذاع من إذاعة المملكة وأنا وجيلي يدرك ذالك الحماس للقضية الفلسطينية لدرجة أننا نتبرع بمصروفنا اليومي لان ابو نضال يدعم من العراق وجورج حبش من سوريا وفتح من الخليج ولَم تكن هناك حماس الإخوانية التي تدعم من قبل ملالي وقطر وقد كنّا جيل شغوف بالقومية وقصائد القوميين العرب بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدادي ادركت الأن أن تلك القصيدة لها تأريخان الأول كان لتمجيد وشحذ الهمم وزرع الكره بيننا وبين اسرائيل والثاني متاجرة بالقضية حيث بات أغلب العرب مطية للعدوان على العرب وهذا ماحدث بالفعل من قطر ودعمها لثوار الربيع العربي بواسطة قطيع الإخوان والإسلام السياسي الممنهج بالتطرف.
والتطبيع مع اسرائيل الكيان الجاثم على أرض عربية طيلة أكثر من نصف قرن محتله.
والشام أصبحت ضحية صراع حرب باردة بين روسيا والغرب وطائفية حرب دينية بين إيران والعرب على مبدأ ليس حبا لعلي ولكن كرها لعمر وعائشة.
وبغداد واليمن مأزومة من متطرفي بعض الشيعة العرب الذين يدينون بالولاء لملالي إيران وليس للأمة العربية أشقاء هم يتكلمون بلغة الضاد لكنهم يسعون جاهدين لتنفيذ الأجندات الإيرانية.
والمدينة التي … سنحييها واندثرت وأصبحت هي مدينة القدس قد أصبحت عاصمة لإسرائيل بفعل قرار أمريكي.
منحاز للصهيونية ولا أحد يتجراء من العرب ولاجامعتهم العربية بالتنديد بالقرار غير الشرعي ولا محور مقاومة وان هذه الخطوة أصبحت الأمة تجتهد باقتناص لحظات الخنوع ليدخلوا في صفقة (القرن) حلفاء بالتمدد الدور الاسرائيلي.
والأنكى من هذه المعضلة اختطاف اليمن من قبل مليشيات الحوثي بدعم من علي صالح ووقف … من العرب السعودية والامارات والتحالف العربي لتقليم أظافر ايران عن التمدد بالوطن العربي وفضح نياتها بتصدير ثورتها بدول الجوار.
اما دولة قطر نائمة في سبات وأثير قناة الجزيرة مشغولة بتوقعات المنجمين للعام القادم ومايجره من ويلات كما تواقعاتها بالتشاؤم بعيدة كل البعد عن (النخوة ) العربية.