“حقوق الإنسان”: المملكة تعاملت مع قضية خاشقجي بإيجابية لقناعتها ببشاعة الحدث.. ومحاكمة المتهمين مستمرة

الرئيسية أنحاء الوطن “حقوق الإنسان”: المملكة تعاملت مع قضية خاشقجي بإيجابية لقناعتها ببشاعة الحدث.. ومحاكمة...
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان رفضه القاطع لأي محاولة لتدويل قضية مَقتل المواطن جمال خاشقجي، مشيراً إلى أن القضاء السعودي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر هذه القضية والفصل فيها.
وقال العيبان خلال مخاطبته اليوم الخميس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن محاكمة المتهمين في قضية مَقتل خاشقجي لا تزال مستمرة، وأن الإجراءات المتخذة في شأن القضية تستند إلى مبادئ دستورية وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها.
وأوضح أن المملكة تعاملت مع التوصيات المقدمة من بعض الدول حول القضية بإيجابية، وذلك لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم.
وأبان أنه ليس لدى المملكة أي معتقلات سرية لأنها تخالف القانون، مشيراً إلى أن المملكة تواصل جهودها لتنمية الوعي بحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والاجتماعي، حيث يمثل ذلك أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وفيما يتصل بالشأن اليمني جدد العيبان التزام تحالف دعم الشرعية بقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة له، مشيراً إلى أن المملكة قدمت حتى الآن مساعدات بقيمة 13 بليون دولار، إضافة إلى تبرعها في مؤتمر المانحين بخمسمائه مليون دولار.