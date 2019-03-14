شحنات HUAWEI Mate20 Series تتخطى 10 مليون وحدة

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم أن إجمالي شحناتها من سلسلة HUAWEI Mate20 Series قد تجاوزت 10 ملايين وحدة. وبفضل تصميمها العصري والمبتكر وأدائها المتميز، حققت HUAWEI Mate20 Series مستويات استثنائية من المبيعات منذ إطلاقها، واستحقّت تقديراً واسع النطاق بين أبرز وسائل الإعلام المعنية بشؤون التكنولوجيا في العالم.
وتمزج سلسلة HUAWEI Mate بين معايير الابتكار التقني المتطور الذي تشتهر به Huawei، والتصاميم الثورية التي تؤكد على الهوية المتفردة للعلامة. وتم طرح لوني الأخضر الزمرّدي وميدنايت بلو الأزرق للمرة الأولى في سلسلة HUAWEI Mate20، مما منح الهواتف إحساساً متجدداً بالأناقة، والذي يستكمل الابتكار التقني للهاتف وهوية التصميم المستوحاة من العلوم المتقدمة. ولعبت هذه اللمسات الجمالية الجديدة دوراً في تعزيز فرص HUAWEI Mate20 للفوز بقلوب المزيد من العملاء بين المستخدمين في عالم الأعمال والمهتمين بتوجهات الموضة على حد سواء.
وعلاوةً على المستهلكين، أكدت مجموعة من المؤسسات التخصصية الرائدة على إعجابها بسلسلة HUAWEI Mate20 نظراً لمزيجها الفريد بين التكنولوجيا والتصميم. وفي المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة 2019، الحدث الأضخم في القطاع، والذي يتولى تنظيمه الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة، حصل هاتف HUAWEI Mate20 Pro على جائزة “أفضل هاتف ذكي لعام 2019″، متفوّقاً على هواتف متميزة من عدّة شركات أخرى مرموقة في السوق. وتأتي هذه الجائزة نتيجة لتركيز مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين على تحقيق القيمة للمستهلكين من خلال الابتكار الذي توّج بعلامات فارقة في الأداء والتصوير الفوتوغرافي والذكاء الاصطناعي وغيرها – والتي يمكن رؤيتها جميعاً في سلسلة HUAWEI Mate20.
وفي تعليقه، قال كيفن هو، رئيس أعمال الهواتف النقالة في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: “بالنظر إلى المستقبل، ستواصل مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين توجيه أعمالها بشكلٍ ينطلق من احتياجات العملاء وينتهي بتلبية توقعاتهم. ويتجلى هدفنا الأهم في قيادة مسيرة تحول قطاع الأجهزة الذكية، وتزويد المستهلكين بتجربة ملهمة وذكية في مختلف السيناريوهات”.