“صحة الطائف” تطلق غدًا أكبر حملة للمشي تحت شعار ‎”امش٣٠”

تطلق صحة الطائف يوم غداً الجمعة الموافق 15 مارس فعالية المشي تحت شعار #امش30 بممشى حديقة الردف.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الطائف “عبدالهادي الربيعي “أن الحملة التي تطلقها صحة الطائف تأتي تزامناً مع الحملة التوعوية للمشي التي تطلقها “وزارة الصحة” في جميع مناطق المملكة، برعاية من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
وأشار “الربيعي” إلى أن الفعالية ستنطلق الساعة الرابعة عصراً بتعاون امانة الطائف وفريق مشاة الطائف للرجال والنساء.
وبيّن “الربيعي” أن الفعالية تستهدف جميع فئات المجتمع لرفع الوعي الصحي وتعزيز الثقافة المجتمعية لدى المشاركين حول أهمية المشي وتأثير الإيجابي على الصحة.
وتتضمن الفعالية إقامة أركان توعوية ونقاط صحية للكشف عن (السكري، الضغط، محيط الخصر، الطول، الوزن، كتلة الجسم) تحت اشراف كوادر طبية مؤهلة من أطباء واخصائيين تغذية وتمارين رياضية.
وأكد “الربيعي” أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها “وزارة الصحة” للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.