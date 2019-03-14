صحة مكة تعد للمؤتمر الأول للخدمة الاجتماعية خلال العام القادم

أقامت إدارة الصحة النفسية والاجتماعية بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم الخميس برعاية مدير عام الشؤون الصحية الدكتور وائل حمزة مطير؛ فعاليات الملتقى السابع للأخصائيين الاجتماعيين الطبيين للاحتفاء بالشهر العالمي للخدمة الاجتماعية، بقاعة ابن سينا بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.
وأبان نائب المدير العام والمساعد العلاجي بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم بن عبدالعزيز خوقير وجود تطور ملموس خلال هذا العام في الإحصائيات والخدمات المقدمة للمرضى وذويهم من حيث العلاج والمتابعة وفق الخطط العلاجية المعدة لهم بأقسام الخدمة الاجتماعية في المستشفيات.
فيما ذكر مدير إدارة الصحة النفيسة والاجتماعية بصحة منطقة مكة المكرمة رأفت رشاد عبدالغني أن صحة مكة المكرمة أقامت هذه الفعالية تزامنا مع الشهر العالمي للخدمة الاجتماعية بعنوان(الارتقاء بالعمل الاجتماعي) مبينا أن الفعالية تضمنت عدة فقرات منها محاضرات توعوية وورش عمل الارتقاء بمهام الأخصائي الاجتماعي شارك فيها منسوبي ومنسوبات الخدمة الاجتماعية من مختلف مستشفيات صحة مكة المكرمة ومن ادارة الصحة العامة بالإضافة إلى المعرض المصاحب للفعالية والذي يحتوي على أركان عده لجميع الجهات المشاركة، كما يهدف المعرض إلى إبراز الدور المهني للخدمة الاجتماعية خلال العام.
موضحا بأنه تم خلال الحفل الإعلان عن المؤتمر الأول للخدمة الإجتماعية٢٠٢٠ والذي ستحتضنه صحة مكة المكرمة في العام القادم تحقيقها لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأوضح مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز بن حمدي الجهني أن إقامة المستشفى لهذه للفاعلية يأتي ضمن استعداد وجاهزية المستشفى للتفاعل مع جميع المناسبات والأيام والأشهر العالمية، لإبراز ما تقوم به صحة مكة المكرمة من دور كبير في خدمة المرضى والمراجعين وفق توجيهات وزارة الصحة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والأسرية.