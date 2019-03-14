صحيفة أمريكية: واشنطن تختبر صواريخ محظورة

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الجيش الأمريكي يستعد لاختبار صواريخ محظورة بموجب معاهدة للسيطرة على السلاح مع روسيا تعود إلى الحرب الباردة، ومن المقرر إنهاء العمل بها هذا الصيف.