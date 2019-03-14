فيديو | 3 خطوات سهلة للحصول على تقدير أضرار المركبة بعد الحادث

٣ خطوات بسيطة للحصول على #تقدير عن أضرار المركبة بعد الحادث. @taqdeer_sa #هدفنا_سلامتكم pic.twitter.com/Nv3k6O2EIT

— تقييم | TAQEEM (@taqeem_gov_sa) March 13, 2019