فيديو | 3 خطوات سهلة للحصول على تقدير أضرار المركبة بعد الحادث

كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) التابعة لإشراف وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، عن 3 خطوات للحصول على تقدير عن أضرار المركبة بعد تعرّضها لحـادث.
وأوضحت الهيئة أنه للحصول على تقدير عن الأضرار ينبغي حجز موعد إلكتروني من خلال موقع مركز “تقدير” ثم التوجّه في الموعد المحدد للمركز، حيث سيتم تقدير الأضرار وقيمة قطع الغيار، وذلك لتحديد قيمة التعويض المناسب لإصلاح المركبة.
وتتضمّن الخطوة الثالثة والأخيرة وصول رسالة نصية لصاحب المركبة تحتوي على تقرير التقدير، فيما يتم إرسال نسخة من التقرير لشركة التأمين بشكل إلكتروني، وذلك ضمن جهود الهيئة للتسهيل على المواطنين والمقيمين في المملكة.
٣ خطوات بسيطة للحصول على #تقدير عن أضرار المركبة بعد الحادث. @taqdeer_sa #هدفنا_سلامتكم pic.twitter.com/Nv3k6O2EIT
— تقييم | TAQEEM (@taqeem_gov_sa) March 13, 2019