رعى معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة د.حاتم بن حسن المرزوقي مساء الأربعاء (6 رجب 1440هـ) الحفل الختامي لمهرجان الثقافات والشعوب الثامن بحضور عدد المسؤولين والمدعوين.
وقال الدكتور سامي الحيسوني، عميد شؤون الطلاب المشرف على المهرجان إن الدورة الثامنة حققت أرقامًا قياسية في أعداد المشاركين والحضور والزوار، حيث شهدت حضورًا ونجاحًا كبيرًا مسجلاً قرابة 100 ألف زائر وزائرة لأول مرة متجاوزاً التوقعات، بمشاركة 700 طالبًا يمثلون 97 دولة. مثمنًا دور الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في هذا النشاط الثقافي والاجتماعي الذي يعد في طليعة المهرجانات المتميزة على مستوى المدينة المنورة والمملكة والذي وصلت سمعته أرجاء العالم من خلال طلاب الجامعة من 200 بلد وإقليم.
وعبر عن شكره لمعالي مدير الجامعة الإسلامية الذي قدم كافة أشكال الدعم من أجل نجاح المهرجان وخروجه بهذا المستوى المشرف، والذي يعد مفخرة للجامعة ومنسوبيها وطلابها على وجه الخصوص وهم يُكونون نسيجًا ثقافيًا وحضاريًا إسلاميًا متنوعًا يسهم في الإثراء المعرفي لمجتمع المدينة المنورة وإسعادهم. مشيدًا بما قدمه المشاركون من عروض ومحتويات ومساهمة فاعلة عززت من نجاح المهرجان وإيصال رسالته ولقيت قبول واستحسان الزوار.
وجاءت نتائج مسابقات الأجنحة وفق التالي:
فاز جناح اليمن بالمركز الأول، وحقق جناح الفلبين المركز الثاني، فيما نال جناح الهند المركز لثالث، وحقق جناح أفغانستان المركز الرابع، وحصل جناح تركيا وجناح تشاد مكرر على المركز الخامس، وفي منافسات الشعر بلغاتهم فاز بالجائزة جناح إندونيسيا. وفي منافسات أفضل جناح متميز في التعاون والأخلاق والابتسامة فاز جناح مولدوفا، وفي منافسات أفضل جناح في الضيافة فاز جناح دومينيكا، وأفضل جناح في التفاني فاز جناح روسيا.