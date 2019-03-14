مدير مستشفى الملك فيصل بمكة يرعى الحفل الختامي لأسبوع سلامة المرضى

عزة الزهراني – مكة :
رعى سعادة مدير مستشفى الملك فيصل بمكة الدكتور أحمد بن معتوق خان اليوم الحفل الختامي الخاص بأسبوع سلامة المرضى الذي أقامته إدارة الجودة والمخاطر وسلامة المرضى بالمستشفى بحضور المساعد للخدمات الطبية الدكتور بندر تمار ومدير الخدمات التمريضية الأستاذة حياة مجرشي ورؤساء الأقسام ومدراء الإدارات ومنسوبي المستشفى بقاعة المحاضرات الكبرى بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب.
وكانت برنامج أسبوع سلامة المرضى قد أشتمل على العديد من الفعاليات التوعوية، حيث أنطلق بمعرض توعوي أقامته إدارة المستشفى ممثلة في إدارة الجودة والمخاطر وسلامة المرضى بمشاركة أقسام، مكافحة العدوى، و العناية المركزة، والعمليات، والتثقيف الصحي، والتمريض، والتغذية العامة، وبنك الدم، والصيدلية، والعلاج التنفسي، وتجربة المريض، بمشاركة من شركة الكتب الطبية.
ثم جولة إدارة الجودة بقيادة مدير المستشفى الدكتور أحمد خان على المرضى ومنسوبين المستشفى لنشر الوعي بكل ما يتعلق بسلامة المرضى، وذلك بحضور المساعد للخدمات الطبية الدكتور بندر تمار ومدير الخدمات التمريضية الأستاذة حياة مجرشي ورئيس قسم الخدمة الإجتماعية الطبية الأستاذ مشاري العتيبي ومسؤولة سلامة المرضى بإدارة الجودة د. أناهيد عبدالله ومحمد الحارثي من تجربة المريض.
ثم الحفل الختامي الذي شهد مسابقات ، بعدها قام سعادة الدكتور أحمد خان بتكريم المساعد للخدمات الطبية الدكتور بندر تمار ومدير الخدمات التمريضية الأستاذة حياة مجرشي، كم كرم إدارة الجودة والمخاطر وسلامة المرضى، وكذلك منسقي الجودة، وتكريم الثلاثة الأقسام الأوائل في التبليغ عن الحوادث، و تكريم المتميزين في الملاحظة الجيدة، وتكريم كافة الأقسام والإدارات المشاركة والمساهمة في إنجاح أسبوع سلامة المرضى ، كما قامت إدارة الجودة والمخاطر وسلامة المرضى بتكريم الدكتور أحمد خان لدعمه وتشجيعه ورعايته لأسبوع سلامة المرضى، وقدم الدكتور أحمد خان شكره وتقديره لإدارة الجودة والمخاطر وسلامة المرضى على إقامة هذا الأسبوع التثقيفي والفعاليات المصاحبة.