معرض توعوي للحفاظ على الصحة بمكة المكرمة

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
أقامت إدارة الالتزام بمنطقة مكة المكرمة وادارة الرعاية الصيدلية ولجنة التثقيف الدوائي والاعلام الصيدلي وبمشاركة عدد من المنشآت الصحية الخاصة،برعاية المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ، معرض اليوم العالمي للكلى وذلك من خلال توعية وتثقيف الحضور بضرورة المحافظة على نمط غذائي صحي ووزن سليم مع الكشف المستمر على صحة الكلى لدى الطبيب المختص.
وقد افتتح المعرض بكلمة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة القاها نيابة عنه نائب مدير ادارة الالتزام علاء السيد وقد اعرب خلال كلمته عن شكره وامتنانه بدعم المدير العام لانجاح هذه الفعالية وقدم الشكر للمنظمين والمشاركين في حسن التنظيم وللمبادرين بتقديم الكشف المجاني للزوار.
وقد اختتم المعرض بتكريم المشاركين وجولة تفقدية على الأركان.