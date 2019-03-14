وزير النقل يُسلم نادي الطيران المدني رخصة مطار الثمامة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ٱل سعود مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء اليوم، رخصة مطار الثمامة، قدمها له معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي.
جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض السعودي الدولي للطيران، الذي انطلق أمس، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في مقر النادي في الثمامة شمال العاصمة الرياض.
وفي نفس الإطار، سلم الهيئة العامة للطيران المدني رخصتين تشغيليتين للخدمات الأرضية لشركتي سكاي برايم وجيت افييشن بمطار الملك عبد العزيز الدولي، سلمهما مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير الطيران الأستاذ ياسر بن منصور المعيوف.
ويغطي ترخيص المطار، الجوانب الفنية لسلامة تشغيل ساحة الطيران ويضمن استيفائها لمتطلبات المعايير الدولية والمنصوص عليها باللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني (GACARs).
وتأتي تسليم رخص الخدمات الأرضية بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني المتعلقة بالخدمات الأرضيّة للمطارات وتعنى بترخيص جميع شركات مقدمي الخدمات الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية التي تعنى بترخيص جميع مشغلي شركات مزودي الخدمات الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية. وذلك للحاجة الماسة لتنظيم خدمات المناولة الأرضية والترخيص لمزودي ومشغلي الخدمات الأرضية والتفتيش والتدقيق بالمطارات، تحقيقاً لأهداف واستراتيجيات الهيئة لتطوير منظومة العمل في قطاع الطيران المدني، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م والتي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وبناء مستقبل مزدهر للوطن.
وتعد هذه الأنظمة واللوائح الأولى من نوعها على مستوى العالم وتساهم (GACAR 151 & 68)في انخفاض الحوادث الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني.